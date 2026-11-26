İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncu Burcu Özberk ve Deniz Çakır ve 6 iş insanı da yer aldı. Gözaltına alınan iş insanlarının Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan, Armed Holding'in kurucusu İbrahim Yılmaz, Atlantis Yapım'ın patronu Erdal Bozkuş, Batınak Denizcilik'in ortağı Seher Grothe Sevdişan, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ve moda markası kurucusu Pınar Bent olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. Öte yandan sağlık kontrolleri ve ifade işlemleri tamamlanan 24 isim, adliyeye sevk edildi. 14 kişinin ek ifade için yeniden emniyete götürüleceği öğrenildi.