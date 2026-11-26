TELEVİZYON tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 50'nci bölümü, Esra Erol'un sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın 50. bölüm yarışmacısı Karabük doğumlu Hilal Demirel oldu. 32 yaşında, iki çocuk annesi Hilal, kazanacağı parayla ev yemekleri ve yöresel lezzetler üzerine kendi restoranını açmayı hedefledi. 6 numaralı kutuyla yarışan Hilal, daha ilk turda mavi kutuların açılmasıyla büyük sevinç yaşadı. 3'üncü turda eşinin ve evlatlarının stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. 6. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla birlikte Hilal, bu turda gelen 900.000 TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve daha fazla riske girmedi. Yarışmacı Kendi kutusundan 1.000.000 TL çıksa da yarışmaya mutlu veda etti.