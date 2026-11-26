İZMİR'DE ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week, ünlü sunucu ve manken Özlem Yıldız'ın açılış defilesinde podyuma çıkmasıyla görkemli bir başlangıç yaptı. İZFAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun defile koordinasyonunu Erkan Yılmaz üstlenirken, koreografide ise Akif Örük imzası yer aldı. Gelinlik, damatlık ve abiye modasının kalbinin attığı organizasyon, moda dünyasının önde gelen isimlerini İzmir'de bir araya getirdi.Açılışın ardından mikrofonlara konuşan Özlem Yıldız, organizasyon heyecanının yanı sıra 19 yaşındaki oğlu Demir'in büyüme süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Gelin adayına karşı hiçbir katı kuralı olmadığını belirten güzel sunucu, "Ben kaynanalık yapmam. Oğlum kimi severse o benim başımın tacı olur" dedi. Defilelerde, Rönesans Ajans'ın 30 modeli koleksiyonları tanıttı. Defilelerin organizasyonunu Erkan Yılmaz, koreografisini ise Akif Örük üstlendi. Organizatör Erkan Yılmaz, firmaların talepleri ve İZFAŞ'ın organizasyon desteğiyle İzmir Bridal Week'in hayata geçtiğini belirtti. İzmir Bridal Week'in ardından IF Wedding Fashion İzmir'in de önemli bir buluşma olacağını ifade eden Yılmaz, "Bunun için de çok güzel hazırlıklarımız ve planlamalarımız var. Yakın zamanda yeniden görüşeceğiz" dedi.