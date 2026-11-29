ATV'NIN yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster bu akşam atv'de. Yeni sezonda seyirciyi ekrana kilitleyen programda, en dikkat çekici değişiklik bu yıl büyük ödülde yaşandı. Bir önceki düzende 13. soruya karşılık gelen 5 milyon TL'lik büyük ödül, 10 milyon TL'ye yükseltildi. Önceki 5 milyon TL'lik büyük ödülü 2024'te Berk Göktaş kazanmıştı. Yarışmadaki soru sayısı ise 13'ten 15'e çıkarıldı. Yeni para ağacı 2 bin TL ile başlıyor; 10. soru 300 bin TL, 12. soru 1 milyon TL, 14. soru 4 milyon TL, 15. soru ise 10 milyon TL değerinde. Eski düzende 12. soru 1 milyon TL, 13. soru 5 milyon TL'ydi. Yeni yapıda yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için iki soruyu daha doğru yanıtlaması gerekecek. Sevilen program Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.