İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında sanatçı Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda test veren şüphelilerden 16'sının test sonucu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın testi negatif çıktı. Öte yandan Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde "Kodein" maddesi tespit edildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek ile organizatör Erdal Bozkuş ve internet ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimlerden Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle serbest bırakıldı. Ceylan Kaya isimli şüpheli ise tutuklandı.