KOÇ:

Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü sevdiğiniz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz sırasında belki de 'Hayatımın insanı' diyebileceğiniz biriyle tanışacaksınız.

BOĞA:

Ay'ın bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Politik davranmakla çevrenizde iyi bir izlenim sergileyeceksiniz. Bugün, dengeleriniz çok önemli.

İKİZLER:

Bugün, ailenizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Karasızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda fikir ayrılıkları yaşayacaksınız. Olayları abartmayın.

YENGEÇ:

Olayları çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı daha belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır.

ASLAN:

Ay, kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlediği için , çevrenizde gelişen olaylara daha titiz ve ayrıntıcı bir şekilde bakıyorsunuz. Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı kurallarınızla sıkabilirsiniz.

BAŞAK:

Ay Yay'da ta ilerliyor. Özgürlük duygularınız ortaya çıkarken, olayları fazla irdeliyorsunuz. Bu yüzden zaman kaybı yaşayabilir, kendiniz ispat etme konusunda bazı sorunlarla gündeme gelebilirsiniz. Özellikle, duygusal ilişkilerinizde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. Dürüstlük kavramını çok fazla abartıyorsunuz.

TERAZİ:

Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Bilinç altınızda yerleşen sabit düşünceler canınızı sıkabilir. Yardım sever duygularınız atağa kalkacak ve yapmayı düşündüğünüz şeyleri sessizce yaşama geçireceksiniz. Çevrenizi korumak adına verdiğiniz çaba olumlu sonuçlanacak.

AKREP:

Bugün, her şeyi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek istiyorsunuz. Kalabalık yerlerden sıkılabilir ve içsel dinginliğiniz için sessiz yerleri tercih edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili zekanız en üst düzeyde çalışıyor. Menfaatleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

YAY:

Bugün Ay, burcunuzda ilerlerken; içsel disiplininiz, başarınızı arttırma konusunda sağlam oluşumlara neden oluyor. Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Diplomatik yapınızı; kullandığınız uygun kelimelerle süsleyerek, istediğiniz hedefe adım adım yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK:

Bugün, zekanız sayesinde başaramayacağınız konu yok. Yaptığınız çalışmalar,. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin vasıfları çok önemli ve özenli seçimleriniz sayesinde yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz. Özel arkadaş grubunuzla olumlu ortaklıklar söz konusu olacak. İsteklerinizi yapıyorsunuz.

KOVA:

Küçük fırsatların önemli olduğu bir gün. Olayları çok çabuk kavrıyor ve yaratıcılığınızla birlikte alacağınız destekleri çok iyi kombine ediyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz. Bugün, çevrenizin eleştirilerine oldukça tepkili davranacaksınız. Finans konularında başarılı bir grafik çizeceksiniz. Her şeye rağmen, çevrenizin sizi anlaması güçleşebilir.

BALIK:

Bugün, ikili ilişkilerinizde güvenli bir ortam arıyor olmanız, partneriniz için de yeni bir platform oluşturuyor. Kendini size ispat etme konusunda, ona fırsat tanımış olacaksınız. Olayları çok fazla irdeliyor olmanız, karşı tarafın sabırsız davranışları karşısında çelişkilere neden olabilir. Yeterince uyuyamadığınız zaman, sinirli oluyorsunuz