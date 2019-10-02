KOÇ:

Güneş kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz. Bazı konularda yalnız kalabilirsiniz. Başkalarının fikrine aldırmamalısınız. Bugün arzularınız dahilinde hareket ediyorsunuz.

BOĞA:

Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir açıklık kazanıyor. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak.

İKİZLER:

Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinme duyacaksınız. Manevi anlamda güçlü ve enerjik olmanız, sizin sosyal aktivitelerinizin daha da hızlanmasına neden olacak. Kendinizi ispat edeceğiniz bir gün.

YENGEÇ:

Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var. Yollarla ilgili beklediğiniz haberlerin size sağlayacağı avntajlara dikkat etmelisiniz.

ASLAN:

Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor ve bu konuda gerekli çalışmalarınızı başlatmak istiyorsunuz..

BAŞAK:

Mars'ın verdiği güçle kişisel davranışlarınızla çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır. Bugün disiplinli yönlerinizin size kazandıracağı karizmaya karşı ,bazı değişimlere de hazır olun . Şartlarınızı zorlayacaksınız.

TERAZİ:

Merkür burcunuzda. Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. İçinde bulunduğunuz sosyal çalışmalar, sizin bu yönünüzü tatmin ederken, şartlarınızın yönü değişmesi sizi şaşırtabilir. Sonuç sizden yana olacaktır..

AKREP:

Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Gelen tekliflere karşı temkinli yaklaşmanızda fayda var. Bugün bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

YAY:

Merkür kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerliyor.. İçsel enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Bugün, aktif bir zihinsel performansa sahip olmanıza rağmen, karar verme konusunda zorlanabilirsiniz. Taviz vermek istemiyor ve kararlarınızda diretmeyi sürdürüyorsunuz.

OĞLAK:

Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

KOVA:

Bugün kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. . Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

BALIK:

Mars karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.