KOÇ:

Yönetici gezegeniniz Mars, karşıt burcunuzda ilerliyor. Ortak İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilir ve aynı fikirde olmadığınız kişilere tepki oluşturabilirsiniz. Yaptırımcı yönünüzü karşınızdaki kişiye kabul ettiremediğiniz için, bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.

BOĞA:

Yönetici gezegeninizi ortak paylaştığınız Venüs zıt burcunuzda yolculuğundan olumlu etkileniyorsunuz. Adaletli ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, sizi olumlu motive ediyor. Seviyor ve seviliyorsunuz. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.

İKİZLER:

Yönetici gezegeniniz Merkür, çalışma ve sağlık evinizde geri gidiyor. Çevrenizle yaşadığınız huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız. Ailenizle ilintili olan olaylardan çok daha fazla ilgileniyorsunuz. Sanatsal olaylar ilginizi çekiyor.

YENGEÇ:

Karşıt burcunuzda ilerleyen Plüton'dan güçlü etkileşimler ve zorlanmalar alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve uzun zamandır beklediğiniz performansı yakalayacaksınız Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz.

ASLAN:

Ay kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. Bugün, paylaşımlarınızın gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, ani hareketlerden uzak kalmalısınız. Özellikle duygusal sorunlarınızı çok fazla kafanıza takıyorsunuz.

BAŞAK:

Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön plana çıkacaktır. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz. Olaylara karamsar bakmanın artık bir anlamı yok. Karşı cins üzerinde etkinizi oldukça yükseliyor. Bildiğiniz konuları şiddetle savunmanız, bazen sizi tepkisel yapabilir.

TERAZİ:

Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor ve bu konuda gerekli çalışmalarınızı başlatmak istiyorsunuz. Bugün, yaptığınız işlere farklı bir vizyon getiriyorsunuz. Bazıları sizi anlamayacaktır. Aldırmamayı öğrenin.

AKREP:

Burcunuzda geri giden Merkür'den tuhaf etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi ortak görüşlerinizle birleştirebileceğiniz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Bugün, aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Eski hatalarınız tekrarlamayınız.

YAY:

Gizli arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz.. Bugün, dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde olabilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sonuç verecektir. Özgürce düşünmeniz gereken bir ortama hazırlanmalısınız. Sağlığınız konusunda ihmal ettiğiniz sorunlar canınızı sıkabilir.

OĞLAK:

Satürn, kişiliğinizi ı denetliyor. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak. Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir. Fakat siz, amaçlarınız doğrultusunda yaşadığınız için, düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.

KOVA:

Birine ilgi duyuyorsanız, duygularınızı gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Değişik duygularla hareket edeceksiniz.. Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Fakat, bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

BALIK:

Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilem çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz.