KOÇ:

Gideceğiniz ortamlara bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız

BOĞA:

Duygusal ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları yeniden temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. İş birliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz. Yanılmalar söz konusu. Bugün eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Duygularınızı sınamalısınız.

İKİZLER:

Yüzünüze yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz. Bugün, yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi her konuda destekliyor.

YENGEÇ:

Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız. Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Kardeşlerle bağınız güçleniyor.

ASLAN:

Ay başarınızı ortaya çıkaracak bir konum sergiliyor. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı yüreklice ortaya koymaktan yanasınız ve başaracak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Kendinize güveniniz olumlu.

BAŞAK:

İçinizde yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz. Üstlerinizle iletişiminiz mükemmel gelişiyor. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor. Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız.

TERAZİ:

Ay sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere daha fazla yer verebileceksiniz. Bugün iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz. Duygularınızda yenilenmeler söz konusu ve kendinizi rahat hissetmeli ve tepkilere hazır olmalısınız.

AKREP:

Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir.

YAY:

Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak.

OĞLAK:

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

KOVA:

Duygusal ilişkileriniz için mükemmel bir performans. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aynı zamanda aranızda bir güç birliği oluşturmanıza neden oluyor. Onunla birlikte yeni projeler üretmek için çalışmalar içine gireceksiniz. Mevsim değişimleri cilt üzerinde problemler yaşatıyor. Bugün cildinize özen göstermelisiniz.

BALIK:

Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak