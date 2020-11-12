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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.11.2020, 00:00

KOÇ: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Problemlerinize çare bulabilecek kapasiteniz var. Bugün ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.

BOĞA: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Venüs, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordineli bir şekilde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.

İKİZLER: BUGÜN sezgileriniz yoğun, ruh haliniz ise değişken. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.

YENGEÇ: BU hafta duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.
Problemleri gözünüzde çok büyütmeyin.

ASLAN: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz.

BAŞAK: İNATÇI olsanız da, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz.
Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi bezen huzursuz kılabilir.

TERAZİ: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız.
Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Çevrenize karşı savaş vermek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP: KİŞİSEL cazibenizden etkilenen kişiler size değişik tekliflerde bulunabilir.
Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız. Karşı cinsle paylaşım konusunda cömert davranacaksınız.

YAY: SEÇTİĞİNİZ konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: PROJELERİNİZİ ertelediniz ama huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi olarak zorlanmamak için bütçenizi dengeleyin.

KOVA: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

BALIK: NEPTÜN retrosunun işinize yaradığı durumlar var. Dertlerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu. Takıldığınız konuların çok önemli olmadığını görüyorsunuz.

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