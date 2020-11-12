KOÇ: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Problemlerinize çare bulabilecek kapasiteniz var. Bugün ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.



BOĞA: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Venüs, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordineli bir şekilde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.



İKİZLER: BUGÜN sezgileriniz yoğun, ruh haliniz ise değişken. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.



YENGEÇ: BU hafta duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.

Problemleri gözünüzde çok büyütmeyin.



ASLAN: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz.



BAŞAK: İNATÇI olsanız da, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz.

Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi bezen huzursuz kılabilir.



TERAZİ: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız.

Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Çevrenize karşı savaş vermek durumunda kalabilirsiniz.



AKREP: KİŞİSEL cazibenizden etkilenen kişiler size değişik tekliflerde bulunabilir.

Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız. Karşı cinsle paylaşım konusunda cömert davranacaksınız.



YAY: SEÇTİĞİNİZ konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz.



OĞLAK: PROJELERİNİZİ ertelediniz ama huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi olarak zorlanmamak için bütçenizi dengeleyin.



KOVA: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.

Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.



BALIK: NEPTÜN retrosunun işinize yaradığı durumlar var. Dertlerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu. Takıldığınız konuların çok önemli olmadığını görüyorsunuz.