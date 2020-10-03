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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.10.2020, 00:00

KOÇ: BUGÜN sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin parçanız haline geldi. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz kaçıyor.

BOĞA: BUGÜN aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Aniden gelişecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

İKİZLER: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atabiliyorsunuz.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmalısınız. Problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.

BAŞAK: YAŞAMA bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitleniyorsunuz.
Katkı getirecek koşulları gözden geçirmek zorundasınız. Her zaman olduğu gibi kendinize güvenmeyi seviyorsunuz.

TERAZİ: SOSYAL açıdan özgüveniniz artıyor.
Ancak uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili fazla hayale kapılabilirsiniz.
Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak..

AKREP: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek.

YAY: BİRLİKTELİKLERİNİZDE önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: BUGÜN çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen sabit hareketlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.

KOVA: YAŞADIĞINIZ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

BALIK: ÖZELLİKLE çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz. Fakat kişisel ilişkilerinizi destekleyecek çalışmalar da gündemde.

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