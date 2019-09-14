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çok kritik virajda

Beşiktaş çok kritik virajda
Giriş Tarihi: 14.9.2019

, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. İstanbul ekibinde sakatlıktan çıkan golcü Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Lens de kadroya alınmadı.

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