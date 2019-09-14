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’da alkışlar Gökhan’a

Ci Group Buca’da alkışlar Gökhan’a
Giriş Tarihi: 14.9.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 2 maçta 4 puan toplayan ancak kupada Nazilli'ye seri penaltı atışları sonucu elenen 'da golcü sezona fırtına gibi başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 2 maçta 4 puan toplayan ancak kupada Nazilli'ye seri penaltı atışları sonucu elenen Ci Group Buca'da golcü Gökhan Erdöl sezona fırtına gibi başladı. Ligin ilk haftasında Yeni Buca Stadı'nda 4-2 kazanılan Çankaya FK maçında 3 gol birden atan Gökhan, Nazilli Belediyespor müsabakasında da oyuna sonradan girmesine rağmen ağları sarstı. Üç resmi maçta 4 kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki oyuncu, şimdiden sarı-lacivertlilerin en önemli kozları arasına girdi. Gökhan, yarın İzmir'de oynanacak Şile Yıldız maçında Fırtına'nın en büyük kozu olacak.

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