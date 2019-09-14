Göztepe ilklerin peşinde

Sarı-kırmızılılar Rize'de sezonun ilk golünü atıp ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Mossoro ile Napoleoni ise Rize’de ilk kez Göz-Göz forması giyecek

Süper Lig'de milli aranın ardından yarın 17.00'de Çaykur Rize'ye konuk olacak olan Göztepe, Karadeniz'de ilkleri yaşamak için geri sayıma geçti. Ligde 3 maçta Antalya ve Beşiktaş'a yenilen, son hafta ise evinde Denizli ile berabere kalan Göz-Göz, Rize'yi yenerek sezonun ilk 3 puanını istiyor.



GOL SORUNUNA ÇARE



Milli arada eksiklerini gideren İzmir ekibi, ayrıca gol sorununu da Rize'de noktalayacak. Ligde üç maçta hiç gol atamayan Göz-Göz, Rize karşısında siftah yapmak istiyor. Göz-Göz ayrıca namağlup Karadeniz ekibine ilk yenilgisini tattıracak.



YENİLER KADRODA



Göztepe'nin Rizespor deplasmanında transferin son gününde takıma katılan Mossoro ve Napoleoni onbire dahil olacak. Tuna'nın Mossoro'yu, Alpaslan'ın yerine kadroya alıp on numara olarak değerlendirmesi beklenirken, Napoleoni'nin ise formsuz olan yeni transfer Eren'in yerine ileri uçta tek başına forma giymesi gündeme geldi.



KANATLARDA SERDAR VE HALİL



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kanatları geçen yılki yıldızlara emanet edecek. Takıma geçen sezon ikinci yarıda katılan Serdar'a yine sol kanatta görev verecek olan genç çalıştırıcı altyapıdan yetişen Halil'i de Denizli maçında olduğu gibi sağ kanatta konumlandıracak. Sarı-kırmızılı ekipte sakat olan Reis'in yerine Sanneh görev alacak.



JEROME SÜRPRİZİ



Göztepe'nin geçen yılki kadrosundan kalan İngiliz golcü Cameron Jerome uzun süren sakatlığını atlattı. Sezon başından bu yana sakat olduğu için kadroya giremeyen Jerome, iyileşerek takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Tamer Tuna, Rize'de riske etmeyeceği Jeromu'u önümüzdeki hafta İzmir'de oynanacak olan Konya maçına hazırlıyor.



SON İKİ MAÇ KAYIP



Süper Lig'de üçüncü sezonuna giren Göztepe, deplasmanda son iki maçını kazanamadı. Geçen sezon en son Nisan ayında Başakşehir'i 2-0 yenen Göz-Göz, bu maçın ardından Bursa ile berabere kalmış, bu sezon da Beşiktaş'a yenilmişti. Sarı-kırmızılılar geçen sezon ise 17 dış saha maçından sadece 3 galibiyet almıştı.



EŞİTLİK BOZULACAK MI?



Göztepe ve Çaykur Rizespor, tarihlerinde bundan önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda iki takım da birbirlerine karşı 5 kez üstünlük kurabildi. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rize'deki maçlarda ise Karadeniz ekibinin sarı-kırmızılılara karşı 4-1 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon oynanan iki maçta da iki ekip de sahasında oynadığı maçları kazanmıştı.



İNCELEME BİTMEDİ



Göztepe'nin Torbalı Pancar Mevkii'nde Spor Akademisi olarak kullanmak üzere tesis yapmayı planladığı arazi ile ilgili sorun yine çözülemedi. Dünkü meclis toplantısında görüşülmesi planlanan 103 dönümlük arazinin tahsisi yine konuşulmadı. Söz konusu tesisin imar planının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar konmisyonunda incelenmeye devam ettiği, bu yüzdende dün gündeme gelmediği öğrenildi.