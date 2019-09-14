Karşıyaka'ya güvenin

Karşıyaka teknik patronu Mesut Toros, "Ekibimizin neler yapacağını herkes biliyor, Camia ve taraftarla birlik ve beraberlik sağlayarak çıkışa geçeceğimizi biliyorum” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligde sahasında Kozanspor'a 2-1 mağlup olan, kupada da penaltı atışlarında Muğlaspor'a elenen Karşıyaka'da moraller bozuldu. Evinde oynadığı son iki karşılaşmada taraftarını mutlu edemeyen yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Mesut Toros, kadrosundaki tüm oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti.



GENÇLERİ KAZANDIK



Toros, "Kupada yolumuza devam etmek ve taraftarımızı mutlu etmek isterdik. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Penaltılarla kupaya veda etmek bizi de çok üzdü. Ancak benim ekibimdeki tüm futbolcularıma güvenim tam. Onlar geçen sezon neler yapabileceklerini gösterdi. En kısa sürede toparlanıp camia ve taraftarımızla birlik olup özlenen Kaf Sin Kaf'ı sahaya yansıtacağız. Bu çatının altındaki tüm oyuncular desteği fazlasıyla hak ediyor" dedi. Elendikleri maçta dört önemli genç oyuncuyu kazandıklarını ifada eden Mesut Toros, "20 yaşındaki kaleci Efe Öcal, 21 yaşındaki stoper Cihan Ethemoğlu, 19 yaşındaki orta saha Batuhan Kara ve 20 yaşındaki savunmacı Burak yakaladıkları şansı iyi değerlendirdi. Onlar bu kulübün geleceği. Uzun lig maratonunda forma savaşına hazır olduklarını ispatladılar" diye konuştu. Haftayı maç yapmadan geçirecek olan İzmir ekibi yarından itibaren 1.5 gün izin yapacak.



EN ÇOK ÜZÜLEN HAKAN KUŞ



Geçtiğimiz sezon Play-Off'un ilk maçı olan Van BŞB mücadelesinde penaltı kaçıran, geçen hafta ligde oynanan Kozanspor maçının son dakikasında mutlak gol pozisyonundan yararlanamayan Hakan Kuş, kupa maçındaki seri penaltı atışlarında da direğe takıldı. Lig maçından sonra taraftarların eleştirinin hedefi olan tecrübeli forvete Muğlaspor karşılaşması sonrası tribünden bir kısım taraftar tepki gösterdi. Hakan'ın geçen sezon 12 gol atarak takıma büyük katkı yaptığını belirten teknik direktör Mesut Toros, "Hakan bir gol atsa gerisi gelecek. Gol atamamak onda stres yaratıyor. Çok iyi çalışıyor. Geçen sezon yakaladığı başarıyı yine yakalayacaktır. Herkes emin olsun ki fırsatları kaçırdığında en çok üzülen o oluyor. Benim kendisine güvenim ve inancım tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ