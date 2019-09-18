Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta TFF 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek İzmirspor'un kadrosuna 5 işitme engelli oyuncu dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla anlaşmak için işaret dili öğrenen kaptan Uğur Engür, "Futbolun dili bir. Çok büyük problem yaşamıyoruz." dedi. Teknik direktör Ali Metin, "Çocuklarımız zaten üst seviyede, 2. Lig'e, 3. Lig'e götür oynarlar, hiç sırıtmazlar" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından İzmirspor, kadrosuna kattığı işitme engelli 5 oyuncuyla futbolda engelleri kaldırdı.
Bu sezon BAL 10. Grup'ta TFF 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek İzmirspor'da göreve gelen teknik direktör Ali Metin, İşitme Engelli Milli Takımında da oynayan Eşref Metin Su, Serhat Başaran, Zeynel Doruk Uçar, Mehmet Sert ve Orhan Aydeniz'i de kadroya dahil etti.
Futbolun birleştirici dili engelleri aşıyor! İzmirspor'a 5 işitme engelli futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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