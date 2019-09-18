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birleştirici dili engelleri aşıyor! 'a 5 işitme

Futbolun birleştirici dili engelleri aşıyor! İzmirspor'a 5 işitme engelli futbolcu

18.09.2019, 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019,12:27

10. Grup'ta 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek 'un kadrosuna 5 işitme oyuncu dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla anlaşmak için öğrenen kaptan , " dili bir. Çok büyük problem yaşamıyoruz." dedi. , "Çocuklarımız zaten üst seviyede, 2. Lig'e, 3. Lig'e götür oynarlar, hiç sırıtmazlar" ifadelerini kullandı.

() takımlarından , kadrosuna kattığı işitme 5 oyuncuyla futbolda engelleri kaldırdı.

Bu sezon BAL 10. Grup'ta 3. Lig'e çıkma mücadelesi verecek İzmirspor'da göreve gelen , Milli Takımında da oynayan , , Zeynel Doruk Uçar, Mehmet Sert ve Orhan Aydeniz'i de kadroya dahil etti.

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