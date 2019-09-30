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'nda finale yükseldi

Ramil Guliyev 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

30.09.2019, 21:00 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,21:01

Son dakika haberine göre; son Dünya ve , 'nda finale yükselmeyi başardı.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.

AA

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