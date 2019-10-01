Galatasaray PSG maçı saat kaça hangi kanalda yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Fenerbahçe ile karşılaşması 0-0 biten sarı kırmızılı ekip bu kez de Paris Saint Germain ile Türk Telekom stadında karşılaşacak. Peki Galatasaray PSG maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maç ile ilgili merak edilenler...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - PSG maçı akşam gerçekleştirilecek. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez sahasında Paris Saint Germain (PSG) ekibini karşılayacak. Peki heyecanla beklenen Galatarasay PSG maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... GS - PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşılaşacak. Maç Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Galatasaray - Paris Saint-Germain maçında Brezilyalı yıldız Neymar ve sakatlık problemleri bulunan Edinson Cavani ve Julian Draxler de olmayacak.