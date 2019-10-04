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, Timsah avladı

Altay, Timsah avladı

04.10.2019, 18:53 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,20:54

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan , bugün evinde 'u ağırladı. Ligde oynadığı son iki karşılaşmada 1 puana razı olan Altay, Bursaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı

YALÇIN KOŞUKAVAK RAKİP OLDU

Altay alt yapısında yetişen, siyah-beyazlı kulüpte futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Yalçın Koşukavak dün Bursaspor'un başında eski kulübüne rakip oldu.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Altay bu sezon ilk kez Menemen İlçe Stadı'nda lig maçı oynadı. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde yerini alan Altaylılar 90 dakika boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. Rakip takım taraftarı da kendilerine ayrılan 215 kişilik yeri tamamen doldurdu. İki rakip 7 yıl aradan sonra birbirlerine rakip oldu. Uzun süre ayrı liglerde bulunan Altay-Bursaspor maçında emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kadrosunda yer alan İbrahim Öztürk dün Altay formasıyla uzun yıllar formasını giydiği kulübe rakip oldu. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar dün Bursaspor önünde geçen hafta Adanaspor önünde sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaparak takımı sahaya çıktı. Karafırtınalar, Özgür Özkaya'yı yedek soyundururken Murat Uslu'ya 11'de şans verdi.

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