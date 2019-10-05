Göztepe, Kayserispor'u rahat geçti

Süper Lig'de tam 5 maçtır bileği bükülemeyen Göz-Göz, Kayserispor karşısında gol şov yaptı. Bir şutu direkten dönen, penaltıdan da golü sayılmayan İzmir temsilcisi rakibini gole boğarken taraftarlarına bayram yaptırdı. Göz-Göz'ün golleri Alpaslan, Soner ve Napoleoni'den (2) geldi

Kötü başladığı Süper Lig'de son haftalardaki müthiş futboluyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe Kayserispor'a patladı: 4-0. Rakibi önünde müthiş bir futbol sergileyen, bir şutu direkten dönen, bir penaltı golü ise VAR tarafından iptal edilen, attığından da fazlasını kaçıran Göztepe rakibine sahayı dar etti. Göztepe maça çok etkili başladı. 7. dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Alpaslan fileleri havalandırdı. 1-0. 33'te Jerome ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Serdar fileleri havalandırdı. Ancak hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledi ve Serdar'ın topa iki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



İKİNCİ YARIDA SÜPER



Göztepe baskılarını artırdı. 43'te ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Soner, ağları sarstı: 2-0. 45'te Serdar'ın pasıyla topla buluşan Napoleoni, rakibinde sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. İkinci yarıya Göztepe etkili başladı. 50'de Serdar'ın sürüklediği hücuma sol kanattan destek veren Berkan Emir topu arkada direğe çevirdi ve Napoleoni uygun durumda vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 4-0. 68'de cza sahasının sol tarafında topla buluşan Halil Akbunar arka direğe yerden bir top yolladı ancak Abdennour topu kornere atmayı başardı. 70'te sol çaprazda topla buluşan Hasan Hüseyin çok sert bir şut attı fakat top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 84'te kaleciyle karşı karşıya kalan Jerome'nin şutunu kaleci Lung kornere çeldi maça Göztepe 4-0 kazandı.

PENALTI İPTAL EDİLDİ



Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı. Göztepe maçın 30. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem Odası'ndan (VAR) gelen onayla beyaz noktayı gösterdi. Serdar Gürler 33. dakikada atışı gole çevirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı penaltı golünü iptal ettirdi. Serdar, atış sırasında topa önce sol ayağı ile müdahale edip sağ ayağı ile şut çekti. Ancak kurallar gereği penaltı atışının tek vuruşta kullanılması gerekirken, Serdar çift vuruş yaptı. Hakem Cüneyt Çakır kurallar gereği penaltıyı iptal etti.

TUNA'DAN ROTASYON



Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kadroda zorunlu rotasyonlara gitti. Genç teknik adam, Gaziantep'te kırmızı kart gören kaptan kaleci Beto'nun yokluğunda eldivenleri Göktuğ'a teslim ederken, orta sahada Castro'yu kızağa çekip cezası biten Poko'yu on birde görevlendirdi.

EREN DERDİYOK YİNE YEDEK



Tamer Tuna savunmada istikrarı tercih etti. Tuna, asıl bölgesi orta saha olan Alpaslan'ı geçen haftalarda olduğu gibi İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da Titi ile birlikte savunmanın göbeğinde oynattı. Göztepe'nin sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer ettiği golcü Eren Derdiyok yine yedek soyundu.



Konuk Kayserispor'dan alınan kötü sonuçların ardından istifasını veren ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Hikmet Karaman, Göztepe maçında takımının başında sahaya çıktı. Kayserispor'da sakatlıkları süren Şamil, Kravets, Adebayor, Alpay, Yasir ile kart cezalıları Henrique ve Mensah Göztepe'ye karşı oynayamadı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ



Göztepe'ye Süper Lig'de büyük destek veren taraftarlar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever karşılaşma öncesi tüm oyuncuları tek tek tribünlere davet edip futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.. Taraftarların bayrak ve atkı şovları ise tribünde görsel bir şölen oluşturdu. Kayserispor'a gönül veren yaklaşık 300 kişi de kale arkasından takımlarını destekledi.

BURAK HAKERLER