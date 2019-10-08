Etno coşkusu

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün süren festivali yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün süren festivali yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. 12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları, vatandaşlarla buluşturuldu. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapıldı. Festivalde yalnızca güreş kategorisinde 250 olmak üzere toplam bine yakın sporcu ter döktü. DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Bugün gerçekten hem yeni bir mekanda, hem de 2 yıl için Ekim ayının başında bu etkinliği yapıyor olacağız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi burada inşa edilecek olan Millet Bahçesi'nin içerisinde, geleneksel sporlarımızı yapabileceğimiz bir alanın olmasını arzu edişimizdir" şeklinde konuştu.



GÖRKEMLİ GÖSTERİLER



4. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporların yapılması misyonuyla okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösterileri gözler önüne serdi.



İLGİDEN DOLAYI KAPANIŞ UZATILDI



DEK Başkanı Bilal Erdoğan ilgiden dolayı son gün kapanışı uzattıklarını belirterek, "Çok güzel 4 gün geçirdik. İnsanların akın akın gelmesini gördük. Bu yüzden de kapanışı saat 21.00'e kadar uzatmaya karar verdik" dedi.