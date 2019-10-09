Fenerbahçe’de hedef Yeboah

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Kanarya’da teknik ekibe katılan Volkan Demirel, Hollanda’dan Venlo’nun 19 yaşındaki oyuncusunu yakın takibine aldı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Kanarya'nın hedefinde ise Hollanda ekibi Venlo'da forma giyen Gana asıllı Alman futbolcu John Yeboah var. Futbolu bırakarak sarı-lacivertli teknik ekibe katılan Volkan Demirel, PSV'nin sahasında VVV Venlo'yu 4-1 yendiği maçı izledi. Venlo'da forma giyen 19 yaşındaki Yeboah 67 dakika sahada kalırken varlık gösteremedi. Ocak ayına kadar Yeboah'ı takip edecek olan Demirel, raporunu teknik direktör Ersun Yanal ve yönetime sunacak. Demirel'in hazırladığı rapora göre yönetim, Yeboah için hamle yapacak. Gana asıllı Alman futbolcu, Türkiyemspor'da yetişirken Almanya Milli Takımı'nda da U-16'dan U-20 takımına kadar farklı yaş kategorilerinde forma giydi.



MEHMET EKİCİ OCAK'TA AYRILIYOR



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun Ocak ayı itibariyle anlaştığı Alman takımına imza atacağı sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İstanbul ekibine Trabzonspor'dan transfer olan orta saha oyuncusu iki sezonda sarı-lacivertli ekipte 36 resmi maça çıktı.



SARI-LACİVERTLİLER EN CENTİLMENİ



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 7 haftalık bölümde Fenerbahçe, centilmen bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Fenerbahçe, tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 sarı kart gördü. Fenerbahçe, geçen sezon 9 kırmızı kartla ligin en hırçın iki takımından biri konumundaydı.