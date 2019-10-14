‘El ele vereceğiz’

Yukatel Denizlispor’un yeni teknik patronu Mehmet Özdilek, kente çağrı yaptı: “Gelebilecek her türlü hedefe varız. Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgiyle çizelim. Söylem kolaydır eylem başka bir şeydir. Başarıya ulaşmak için çalışıp, kenetlenmeliyiz.”

SEBAHATTİN ALP

Yukatel Denizlispor'un yeni teknik patronu Mehmet Özdilek, takıma hazırlıklı geldiğini ve dersine iyi çalıştığını kaydederek, "Bu ligde hiçbir şeyin kolay olmadığının altını kalın çizgi ile çizelim. Gelebilecek her türlü hedefe varız. Bu ligin oyuncusu olmak, istikrarlı bir şekilde bu ligde kalıcı olmak düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan birisi" dedi. Hedefler doğrultusunda ilerleyeceklerini ve doğru bir takıma geldiğini söyleyen Özdilek, "Süreç uzun bir süreç ve kolay bir süreç değil. Bu sene ligin biraz daha dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Yukarıdaki ve alttaki takımlarla bu yürüyüş çok uzun olacak" dedi.

'İSTİKRAR ŞART'

Denizlispor'un oyuncu kadrosuna da inanıp güvendiğini belirten Özdilek, "Oyuncu grubumuza inanıyorum ve daha iyi şeyler yapabileceğine de inanıyorum. Hazırlıklı geldim, dersine iyi çalışan bir adamım. Bu yüzden önümüzdeki günlerin daha sağlıklı bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Öncelikli hedefimiz ligdeki yerimizi sağlamlaştırmak. Söylem ile eylem farklı şeylerdir. Söylem kolaydır, eylem başka bir şeydir. Bu lig ilk devre farklı oynanır, ikinci devre farklı oynanır. Bu ligin oyuncusu olmak çok önemli. En önemlisi istikrar şart."



'BURASI DENİZLİ BURADAN ÇIKIŞ YOK'

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu. Özdilek, "İlk maç

kendi evimizde iyi bir takıma karşı oynayacağız.

Bu maçlar keyif maçlarıdır. Yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Çalışlamaya hemen başlayacağız. Burası Denizli, burdan kolay çıkış yok. Burası bizim evimiz. Burada bizden kimse kolay kolay puan alamayacak. Denizli'de oynadıklarını rakibe hissettireceğiz" diye iddialı konuştu.



'EN İYİ DOKTOR KENDİSİ'

YUKATEL Denizlispor'da, sahalardan 1 ay uzak kalacak Hugo Rodallega şoku yaşanırken, teknik direktör Mehmet Özdilek, Kolombiyalı yıldız isim hakkında konuştu. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 87. dakikada Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilmişti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirilen Rodigol'ün durumuna üzüldüğünü söyleyen Özdilek, "Konyaspor'da çalışırken Rodallega'yı çok almak istedim. Önemli oyuncu. Bu ligin kalbur üstü oyuncularından. Sakatlığı konusuna gelince, en iyi doktor kendisi. Onunla konuşacağız" dedi.



ÖZDİLEK'E 5 YARDIMCI

DENİZLSPOR ile anlaşan teknik Direktör Mehmet Özdilek'in yardımcıları belli oldu. Horoz'un eski oyuncusu Veysel Cihan ile kaleci antrenörlüğü yapan Mehmet Zafer Öger'le birlikte, milli futbolcu Egemen Korkmaz ve Denizlili olan Yusuf Köklü ile Dünya Can Çiçek görevde.