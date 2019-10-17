Göz-Göz'e büyük destek

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Göztepe'ye desteklerinin süreceğini belirtirken Başkan Mehmet Sepil ise taraftarlara stat müjdesi verdi

İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe ile Türkiye'de İnşaat ve Enerji sektörünün öncü firmalarından Türkerler Holding birlikteliğini 4. yıla taşıdı. Türkerler Holding, Halkapınar'daki Mahall Bomonti İzmir projesinin tanıtım ofisinde dün Göztepe ile 4. kez forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törene Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve çok sayıda davetli katıldı. Anlaşmaya göre, Göztepe tüm resmi lig maçlarında formaların göğüs bölümünde 'Türkerler', şortta ise 'Mahall Bomonti İzmir' logoları ile çıkacak. Törende atılan imzaların ardından Kazım Türker, "Türkiye'ye Avrupa'dan ilk sportif başarıları getiren Göztepemizle bir kez daha işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. En büyük temennim Göztepe'nin sadece Süper Lig değil, Avrupa'da da iyi yerlere gelmesi. O gün geldiğinde de İzmir'in sporun destekçisi olacağız" diye konuştu.



TÜRKER'E TEŞEKKÜR



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise, "Ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, İzmir'e değer katacak bu birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan Kazım Türker'e teşekkür ediyorum" dedi.



SEPİL'DEN STAT MÜJDESİ



Başkan Mehmet Sepil, sponsorluk töreninde taraftarlara bir de müjde verdi. Sepil, inşaatı hızla devam eden Gürsel Aksel Stadı'nın ikinci yarının ilk maçı olan Beşiktaş maçına yetişeceğini müjdeledi. Sepil, "Evimiz olarak nitelendirdiğimiz stadımıza ikinci yarıdan itibaren gireceğiz. 95 yıllık kulübün bir evi yoktu. Stadımıza kavuşmamız ile birlikte şampiyonluklar gibi nice başarılar da gelecektir" dedi.



JEROME SAHNEDE



Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçından zaferle ayrılmanın hesabını yapan Göztepe, golcüsü Cameron Jerome'a güveniyor. Teknik direktör Tamer Tuna son üç maçta olduğu gibi Jerome'u Eren'in yerine sahaya sürmeyi planlıyor. Kayserispor engelini 4 golle geçen ve büyük moral kazanan Göz- Göz'te teknik direktör Tamer Tuna 33 yaşındaki yıldızını kritik maça özel olarak hazırlıyor. Bu sezon henüz golle buluşma fırsatı yakalayamayan Cameron Jerome'un kritik Başakşehir müsabakasında bu kez patlama yapması bekleniyor. Sarıkırmızılı ekibe geçen sezon başında katılan golcü oyuncu geçen yıl kupa da dahil olmak üzere 30 resmi maçta 6 gol kaydetmiş, 2 asist yapmıştı. Göz-Göz'ün Mossoro, Soner, Serdar ve Napoleoni gibi orta alandaki önemli silahları Jerome'u Başakşehir maçında servisleriyle besleyecek.



TAMER TUNA ZAFERE İNANIYOR



Ligde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan ve yenilgi yüzü görmeyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna zafere inanıyor. Geçen sezon İstanbul'da 2-0 yendikleri Başakşehir'i yine mağlup edebileceklerini öğrencilerine aktaran Tamer Tuna, sarı-kırmızılılardan savunma güvenliğini de elden bırakmamalarını istedi. Kaleci Beto'nun cezasının sona ermesi teknik patron Tuna'nın elini güçlendiriyor

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