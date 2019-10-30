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Bodrumspor kupaya veda etti

Bodrumspor kupaya veda etti

30.10.2019, 14:34 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,16:49

'nda 4. tur heyecanı Erzurumspor - Bodrumspor maçıyla devam etti. Zorlu geçen 90 dakika sonunda Erzurumspor, Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Zorlu karşılaşmada Erzurumspor, Bodrumspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek adını 5. tura yazdıran taraf oldu.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a turu getiren golleri; Gilles Sunu ve Oltan Karakullukçu attı. Bodrumspor'un tek golü Seyid Ahmet Han'dan geldi.

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Mücadelede ilk 11'ler şu şekildeydi:

ERZURUMSPOR:

Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Mahamadou Ba, Emre Gültekin, Murat Uçar, Cem Barlık, Oltan Karakullukçu, Gilles Sunu

BODRUMSPOR:

Berat Çelebi, Muhammet Özkal, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Seyid Ahmet Han, Ozan Sol, Mustafa Sevgi, Altuğ Taş, Şaban Genişyürek, Batuhan Ayvaz

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