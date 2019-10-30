Bodrumspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Erzurumspor - Bodrumspor maçıyla devam etti. Zorlu geçen 90 dakika sonunda Erzurumspor, Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.