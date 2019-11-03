Gözyaşlarını tutamadı

İran’da şampiyonluğa koşan Mustafa Denizli’nin takımı Traktör’ün 80 bin taraftarının asker selamı verip “Türkiye” diye tezahürat yapması tecrübeli teknik adamı ağlattı

Barış Pınarı Harekatı'nda dünya Türkiye'nin karşısında dururken anlamlı bir destek İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri'nden geldi. Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Futbol Kulübü'nün İstiklal ile oynadığı futbol maçında 80 binin üzerinde Traktör taraftarı asker selamı verip Sehend Stadyumu'nu 'Türkiye' tezahüratlarıyla inletti. İzmirli teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulunup hep bir ağızdan "Türkiye" diyerek tribünleri inleten taraftarlar müthiş bir görsel şov sunarken tecrübeli teknik adam duygusal anlar yaşadı.



O ANLAR TARİF EDİLEMEZ



Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Denizli o anları, "Düşünsenize vatanınızdan uzak bir ülkede 80 bin kişi Türkiye diye bağırıp asker selamı veriyor. İnanın o anda Türk olduğum için kendimle gurur duydum. O coşkuyu, o mutluluğu anlatmam imkansız. Göğsüm kabardı, beni o kadar mutlu ettiler ki tarif edemem. Bu güzel seyirciye bir de galibiyet hediye etseydik çok güzel olurdu. İnşallah kupayı alarak şampiyonluk ipini göğüsleyerek bu taraftara vefa borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.



HERKES SELAM VERİYOR



İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı. Maçı izlemek için Tahran, Erdebil başta olmak üzere dört bir yandan gelen 80 bine yakın taraftar statta tarihi görüntülere sahne oldu. Traktör taraftarlarının Tebriz'in sokaklarında birbirlerine asker selamı verdiğini belirten Mustafa Denizli 'Sadece bizim takım değil, tüm futbol severler, çocuklar kadınlar bile asker selam vererek beni onurlandırıyor. İran'da olmaktan, bu takımı çalıştırmaktan ve Türk olmaktan büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL