Göztepe’de rota Fransa

Gol sorununu Ocak ayında çözmeyi planlayan Göztepe, listesine yeni bir yıldız ekledi. Devre arasında takıma mutlaka bir golcü kazandıracak olan Başkan Mehmet Sepil, Bordeaux forması giyen Fransız Jimmy Briand’a da kanca attı.

Süper Lig'de ilk 11 haftalık peri- giydi. yotta golcülerden istediği verimi alamayan Göztepe, ara transfer dönemi için temaslarına devam ediyor. Sarıkırmızılılar, ikinci yarıda yeni stadına iyi bir golcü ile geçiş yapmayı planlarken, son adresi Fransa oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa'da Bordeaux forması giyen tecrübeli golcü oyuncu Jimmy Briand'ı da listesine dahil etti



OLUMLU YANIT VERDİ



Transferde sezon sonunda bonservisi sona erecek oyunculara yönelen Göz-Göz, Jimmy Briand'ın da Haziran ayında boşa çıkacak olması nedeniyle 34 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor. Başkan Mehmet Sepil Fransız oyuncu ile menajeri kanalıyla irtibata geçerken ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Transfer için Gürsel Aksel Stadı, İzmir ve sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili ayrıntılı bir sunum hazırlatan Başkan Sepil, Briand'ın kalbini projelerle çalmayı hedefliyor. Futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde Sepil, ara transfer döneminde Bordeaux ile direkt temasa geçerek uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak istiyor.



YILDIZ GEÇİDİ



Göztepe'nin listesinde golcü transferi için birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mehmet Sepil, şu an boşta olan Wilfried Bony, yine Fransa'da Lille forması giyen Loic Remy ve Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Marcus Berg'le de ilgileniyor. Ancak 3 yıldız oyuncunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle Sepil ilk etapta alternatif isimleri de mercek altına aldı.



GİTTİLER KAYBOLDULAR



Göztepe'de yaz transfer döneminde takımdan ayrılan futbolcular, kayıplara karıştı. Sarı-kırmızılı ekipten sezon başında 8 as oyuncu ayrılırken Fausto Grillo, Kadu ve Yoan Gouffran kendilerine takım bulamayarak boşta kaldı. Takımdan ilk ayrılan oyuncu olan Tayfur Bingöl büyük ümitlerle gittiği Alanyaspor'da sadece 1 kez forma giydi. Adama Traore Avustralya Ligi'nde Melbourne de 4 maça çıktı. Ancak Fransa 2. Ligi'nde Auxerre'de kendisine şans bulan Ngando 7 maçta forma giyip 1 gol atarken Nabil Ghilas ise Portekiz'de Vitoria Setubal ekibinde 5 maçta sahaya çıkmasına rağmen rakip fileleri havalandıramadı.

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