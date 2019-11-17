Yedi turnuvadan 7 kupa kazandılar

Altınordu Futbol Okulları'nın U10 takımı, bu sezon katıldığı 7 özel turnuvayı zirvede tamamlarken, oynadığı 46 maçta 42 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Altınordu Futbol Okulları'nın U10 takımı, bu sezon katıldığı 7 özel turnuvayı zirvede tamamlarken, oynadığı 46 maçta 42 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 7 turnuvada 7 kupa kazanan minik şampiyonlar Antalya Sömestir Kupası, Çanakkale 18 Mart Troia Kupası, Çanakkale 19 Mayıs Turnuvası, Gölcük Karadeniz Kupası, Kuşadası Kupası, Çanakkale 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve Ankara Atatürk Kupası'nda mutlu sona ulaşırken sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Kupa koleksiyoneri Altınordulu minikler, oynadıkları 46 karşılaşmada rakip fileleri tam 179 kez sarsıp kalelerinde ise sadece 31 gol gördü. Takımın en skoreri Ali Kabadayı 7 turnuvada 48 gol attı. Altınordu Yeşilyurt Merkez Futbol Okulları İdari Direktörü Kural Altıntaş, kazanılan kupaların oyuncuları motive ettiğini, asıl önemli olanın Altınordu Futbol Akademisi'ne her yıl daha fazla oyuncu vermek olduğunu vurguladı.