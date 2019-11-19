İzmir’in teniste ‘100’ akı İrem

Kültürpark Tenis Kulübü'nün 15 yaşındaki başarılı tenisçisi İrem Türemişoğlu bugüne kadar yaklaşık 100'ün üzerinde madalya kazandı

Kültürpark Tenis Kulübü'nün 15 yaşındaki başarılı tenisçisi İrem Türemişoğlu bugüne kadar yaklaşık 100'ün üzerinde madalya kazanırken okulu Özel Kolej Karataraklı Fen Lisesi'nin de en başarılı öğrencilerinden birisi oldu. İlkokul 1. sınıftan itibaren tenisle uğraşan ve bu süre zarfında minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 100'lerce madalyanın sahibi olan İrem, 2019 yılında da başarı merdivenlerini hızla tırmandı. 15 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza atan İrem Türemişoğlu, TTF Kış Kupası'nda birinci, Türkiye Serisi'nde ikinci, Bahar Kupası'nda ve 16 yaş kategorisinde Yaz Kupası'nda da birincilik elde etti.



İREM'LE GURUR DUYUYORLAR



Özel Kolej Karataraklı Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan İrem Türemişoğlu aynı zamanda okulunun da en başarılı öğrencileri arasında. Öğretmenleri ve okul arkadaşları İrem ile gurur duyduklarını söylerken genç sporcu, "En büyük idealim eğitimimi sürdürürken, teniste de Milli Takım'a yükselmek. Bunun için çok çalışıyorum. Bana destek olan başta ailem, okulum Özel Kolej Karataraklı ve ve kulübüm Kültürpark Tenis Kulübü'ne teşekkür ederim. Onların desteğiyle bunu başardım, başarmaya da devam edeceğim" dedi.