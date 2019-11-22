Rekortmen milli para atlet, protezini bağışlayacak

TÜRKİYE'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran Nurullah Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.

Temmuz ayında Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda 100 metreyi 14.89, ağustos ayında Fransa'daki Paris Grandprix'inde ise 14.78'de koşarak rekor kıran para atlet, 13 Kasım'da Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın T63 100 metre yarı finalinde ise rekorunu 14.54'e çekti.



Şampiyonada finali kıl payı kaçıran sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hedefine ilerleyen milli atlet, düzenli ve disiplinli bir şekilde idman yaptığını anlatarak şöyle konuştu: "Antrenörlerim eşliğinde sürekli çalıştım ve Türkiye şampiyonalarına katıldım. Ülkemizin ilk ve tek protez bacaklı atletiyim. Halen T63 klasmanında 100 metre ve 200 metre rekorları bana ait. 5 yıllık süreçte uluslararası organizasyonlarda da yer almayı başardım. İlk olarak 2016 yılında İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve burada 4'üncü oldum. Atletizme geç yaşta başladım. İtalya'da 4'üncü olmam beni şüpheye düşürdü. Fakat vazgeçmedim. 2017 yılında bu kez Londra'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yarıştım. 65 bin biletli seyirci önünde final koştum. Rekorlar kıran Richard Sam Bera ile koştum, elit atletlerle koşuya katıldım. Ertesi yıl Berlin'de organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda yine 4'üncü oldum. 13 Kasım 2019'da da Dubai'deki Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldim."



HEDEFİ OLİMPİYAT

Yeni sezonda hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de olimpiyatlara katılabilmek için mücadele edeceğini ifade eden Nurullah Kart, "Dubai'de olimpiyat için kota alamadım. Ancak önümüzdeki nisan ve mayıs aylarında bir kez daha yarışacağım. Antrenmanlarımı hız kesmeden sürdürüyorum. Uluslararası platformlarda yer almak ve oralara gidebilmek benim için büyük başarı. Sporun içinde olan engelli kardeşimler, sporcu arkadaşlarım var. Her birinin sporun en üst seviyesinde yer almasını ümit ediyorum. Bunun için kendim de çalışmalar başlatacağım. Antrenör olarak bu işe devam edeceğim, tecrübelerim var. Almanya'da çalıştım. Almanya'daki para atletlerle ve antrenörlerle görev yaptım. Deneyimlerimi yansıtmak istiyorum. Gittiğim Avrupa ülkelerine göre çok büyük bir ülkeyiz. Çok fazla engelli vatandaşımız var. Onları sporla iç içe görmek istiyorum. Atletizm sahalarında yer almalarını bekliyorum" dedi.



PROTEZİ BAĞIŞLAYACAK

Elinde bulunan koşu protezini bağışlayacağını da açıklayan Nurullah Kart, atletizme başlamak isteyen her engelli insana yardımcı olacağını dile getirdi. Koşu protezlerinin kolay bulunmadığını ifade eden sporcu, "Koşu protezini almak ve adaptasyonu sağlamak kolay olmuyor. Benden yardım talep edenlere elimden geldiği kadar destek veriyorum. Yeni bir koşu ayağına geçeceğim. Koşmak isteyene elimdeki protezi bağışlayacağım daha önce eski protezimi vermiştim. 15-20 yaşında bir bireyseniz, ikinci el protezle koşmaya başladığınızı gördüğünüz zaman bundan vazgeçemiyorsunuz, hayata tutunuyorsunuz. Ancak çok fazla çaba sarf etmezsiniz yol katedemezsiniz. En yetenekli sporcu olsanız dahi mücadele etmeniz gerekiyor" diye konuştu.



DHA