Göz-Göz’de isyan var

Yönetim, tribünlerin tepkisi üzerine ikinci yarıda maçlarını oynayacağı Gürsel Aksel Stadı’nda geçerli olacak maraton numaralı, kale arkası kombinelerinde yüzde 10 indirime gitti

İzmir'in köklü kulübü Göztepe, Süper Lig'in ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçmek için gün sayarken kombine tartışmaları ise sürüyor. Yönetimin, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2 bin 750 lira ila 250 lira arasında değişen kombine bilet fiyatları taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Başkan Mehmet Sepil, taraftarların tepkisi üzerine geri adım atarak kombine bilet fiyatlarında yeni düzenlemeye gitti.



İNDİRİM TATMİN ETMEDİ



Sadece Maraton, numaralı ve kale arkası biletlerinde yüzde 10'a varan indirim yapılırken, bu hamle de tepkiyi dindirmedi. Yeni fiyatlara göre 3. kategori 900'den 800'e, 4. kategori 800'den 700 liraya, 5, kategori 700'den 600 liraya ve kale arkası kombineleri ise 250'den 225 liraya indirildi. Kombine fiyatlarını halen yüksek bulan sarı-kırmızılılar sosyal medyadan Başkan Sepil ve yöneticilere veryansın ettiler.



İŞTE TARAFTAR YORUMLARI



ALIERENALTAY2 #evedönemiyoruz %10 nedir? Anlayamıyorum.

YIGTIZ Gürsel Aksel işletmesi için Sepil'e şimdiden hayırlı işler diliyorum.

GUREYYEG Eve dönemiyoruz. Müşteri değiliz, Göztepeliyiz biz.

ENESTANYERII1 Sanki Şampiyonlar Ligi için kombine biletleri...

FIRAT.KARAGULLE1 Trabzonspor'un kombine fiyatlarına bak bi başkan...

TOLGA.CEVIZ Kendi evimizde kiracıyız.

YUSUF.NILÜFER Yemin ederim bu kadarı da çok ayıp.

CUMHURDEMIRDEN Lütfetmişsiniz. Şu indirimi yapmasaydınız nasıl dönerdik acaba evimize.

SEDEFBERK7 %10 sus payı istemiyoruz.

MURAATEKINCI Yapılan çöp transferin parasını ben ödemeyeceğim.

WERO1925 İndirim nerde?



EN ÇOK 305 EN AZ 25 LİRA



Süper Lig'de ikinci yarıda yeni stadında 9 maça çıkacak olan Göztepe'de yönetim 2 bin 750 ve 2 bin liradan satılan VIP tribün kombinelerinde herhangi bir indirim yapmadı. Buna göre VIP tribünde maç başına bilet fiyatları 305 ile 22 lira olurken, taraftarlar 3. kategoride 88 lira, 4 kategoride 77 lira, 5. kategoride 66 lira ve kale arkasında ise 25 lira ödeyecek. Yönetim, ek olarak Doğu tribününde 215 blok için çekirdek aile kombinesinde yüzde 25'lik, Engelli ve Gazi kombinesi olarak da yine Doğu tribününde 211 blokta ise yüzde 50'lik bir indirim uygulamasına gitti.



İLHAN PALUT'UN KOZU ORTA SAHA



Süper Lig'de milli aranın ardından yarın deplasmanda ligin güçlü ekibi Alanyaspor'a konuk olacak olan Göztepe, Güney ekibini orta sahadaki yıldızları ile vuracak. Göztepe'nin en büyük kozları Soner, Mossoro ve kanat oyuncusu Napoleoni olacak. Soner ve Napoleoni şu ana kadar 11 haftada takıma 2'şer gollük katkı sundu. Ayrıca sarı-kırmızılı ekibin ataklarını yönlendiren Mossoro bir ve Soner de 2 asist yaparken, zorlu deplasmanında üç yıldız oyuncu sık sık ileri çıkıp gol arayacak.



RAKİP ALANYASPOR'DA TANIDIK YÜZLER YEDEK



Sezon başında Göztepe ile sözleşme yenilemeyip Alanyaspor'un yolunu tutan Tayfur Bingöl ile sarıkırmızılı ekiple Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan savunma oyuncusu Lokman Gör, Güney ekibinin yedek kulübesinde yer alacak.



MARCİO MOSSORO'DAN TARAFTARA ÖVGÜ GELDİ



Breziyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro, "Sansasyonel bir taraftarımız var, çok etkileyiciler. Daha önce Göztepe ile oynayacağımız deplasman maçlarında ne kadar ateşli bir taraftar olabileceğini bilerek geliyordum, şimdi onların tarafındayım" dedi.

BURAK HAKERLER