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- maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Club Brugge maçının ilk 11'leri belli oldu

26.11.2019, 19:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019,19:58

maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan , Türk Telekom Stadı'nda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz..

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Donk, Nagatomo, Marcao, Mariano, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

Club Brugge: Mignolet. Ricca, Deli, Mechele, Balanta, Mata, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda

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