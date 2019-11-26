Galatasaray-Club Brugge maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray Club Brugge maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz..