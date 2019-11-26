Göztepe 'Beto'n gibi

Süper Lig'de milli aranın ardından lige deplasmanda aldığı Alanya zaferiyle müthiş bir dönüş yapan Göztepe'yi Portekizli eldiveni Beto taşıyor.

Süper Lig'de milli aranın ardından lige deplasmanda aldığı Alanya zaferiyle müthiş bir dönüş yapan Göztepe'yi Portekizli eldiveni Beto taşıyor. Göz Göz'de 3. sezonunu geçiren ve kaptanlık pazubandını takan 37 yaşındaki eldiven, Alanya karşısında da kalesine Beto'n ördü. Sarı-kırmızılı futbolcu Alanya'nın yüzdü yüzlük pozisyonlarında rakip forvetlere geçit vermezken son üç maçta gösterdiği performansla parmak ısırttı.



SADECE 1 GOL YEDİ



Göztepe'nin Trabzon, Malatya ve Alanya maçlarında kalesine 15 isabetli şut atılan Beto, bu şutların 14'ünde başarılı oldu. Sadece 1 gol yiyen Portekizli kaleci, son üç maçtaki 7 puana direkt katkı koydu. Alanya maçının sonunda sakatlık geçiren Beto'nun durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.



PENALTI CANAVARI



Göztepe'nin 37 yaşındaki Portekizli eldiveni Beto Pimparel, penaltı atışlarındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Üç sezonda Göztepe aleyhine verilen 15 penaltıdan 7'sini kurtaran Beto, Süper Lig'in en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.



GÖZTEPE'NİN AYAK SESLERİ



Süper Lig'de son üç maçtan 7 puan toplayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepeli futbolcular, Alanya'da maç sonunda büyük bir coşku yaşadı. Alanya'ya giderek takıma destek veren taraftarlarla maç sonunda bütünleşen sarı-kırmızılılar, zafer pozu vermeyi de ihmal etmedi. Ligde 11. sıradan 9. sıraya yükselen Göz- Göz, düşme potasıyla da aradaki puan farkını 5'e çıkardı.

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