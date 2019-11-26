Pınar Karşıyaka potada ezip geçiyor

Pınar Karşıyaka hem ligde, hem de Avrupa'da destan yazmaya devam ederken inanılmaz bir performansla adeta mucizelere imza attı. Pınar Karşıyaka 75 günde 16 maça çıkıp sadece 2 yenilgi aldı

Pınar Karşıyaka hem ligde, hem de Avrupa'da destan yazmaya devam ederken inanılmaz bir performansla adeta mucizelere imza attı. Ufuk Sarıca'nın önderliğindeki yeşil-kırmızılıların serüveni 1 Ekim 2010'da Basketbol Avrupa Kupası'nda Boras Basket ile elemelerdeki maçlarla başladı. Rakibini eleyen ve gruplara kalan Kaf-Kaf ligin de başlamasıyla iki kulvarda 75 gün içinde 16 maça çıkıp 14 galibiyet alırken bir inanılmazı başardı. Bu süreçte ligde 4, Avrupa'da 3 deplasman maçına çıkan Kaf-Kaf binlerce kilometre kat ettiği sezonda hem ING Süper Basketbol Ligi'nde, hem de Avrupa Kupası E Grubu'nda liderliğini korudu. Son olarak ligde deplasmanda Afyon Belediyespor'u eksik kadrosuna rağmen yenmeyi başaran Karşıyaka Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi devleri geride bırakıp bayrağı zirveye dikti ve taraftarlarına bayram yaptırdı.



SARICA: BU BAŞARI BÜTÜN CAMİANIN



Daha önce tarihi zaferler yaşadığı Pınar Karşıyaka'ya üç yıl sonra dönen başantrenör Ufuk Sarıca, "Bu başarı benim değil, tüm camianın başarısıdır. Ortada bir zafer varsa bunda en büyük pay da taraftarlarındır" dedi. Hedeflerinin hem ligde, hem de Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Sarıca, "Şimdiden şampiyon olacağız demek bize yakışmaz. Biz iyi niyetimizle mücadelemizi sürdürüyoruz. Başarı arkasından gelecektir. Ben ekibime güveniyorum" dedi. Sarıca eksiklere rağmen gittikleri Afyon'da kazandıkları için çok mutlu olduklarını da belirtirken, "Yerli oyuncularımızın performansı beni gelecek için daha da umutlandırıyor" diye konuştu.