Denizlispor'da yüksek gerilim

Yukatel Denizlispor Kulübü'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine Valiliğin görevlendirdiği İl Dernekler Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sürerken, bir adet bağış makbuz koçanının eksik olduğu belirlendi.

Yukatel Denizlispor Kulübü'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine Valiliğin görevlendirdiği İl Dernekler Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sürerken, bir adet bağış makbuz koçanının eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine muhasebenin yaptığı araştırma sonrasında kayıp koçanın, savcılığa suç duyurusunda bulunan eski yönetici Yasin Özpek'e ait olduğu çıktı.



GERİ ALMAMIŞLAR



Yönetim ve mali işler birimi arasında soruna da neden olan koçanın bulunması için çalışma başlatıldı. Kulüp yöneticileri, koçanın konuyu yargıya taşıyan yönetici Yasin Özpek'te olduğunu tespit etti. Tespitin ardından ulaşılan Özpek, kayıp koçanı tutanakla kulüp görevlilerine teslim etti. Kulüp görevlileri Mevlüt Güldaş ve avukat Serhat Altay tarafından tutanak ile teslim alınan koçan kulüp mali hizmet yetkililerine teslim edildi. Makbuzların muhasebe tarafından geri alınmadığı öğrenildi



RODALLEGA'NIN HASRETİ SÜRÜYOR



Süper Lig'e 9 sene sonra dönen Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega gol orucunu sonlandıramıyor. Horoz'un büyük umutlarla sezon başı kadrosuna kattığı 34 yaşındaki tecrübeli golcü, 2 aydır gole hasret. Rodigol, görev aldığı 9 maçta sadece 2 gol kaydetti. Süper Lig'in ilk haftasında bu sezonun ilk golünü 90+4'de Galatasaray'a atan Rodallega, Denizli'nin 5-1 kaybettiği Malatya maçında yeşilsiyahlıların tek golünü atmıştı. Sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalan Rodallega, zinciri kırmak istiyor.

Yeşil-siyahlılar, Rodallega'nın oynamadığı 3 maçta evinde Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a 2-0 kaybetti, deplasmanda Gençlerbirliği'ni ise 2-0 yendi. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında 90'ar dakika oyunda kalan Rodallega, topla fazla buluşturulamayınca etkili olamadı. İlerde yalnız kalan 'Rodigol' istediği topları da alamayınca, gol hasreti 5 maça çıktı. Kolombiyalı tecrübeli golcü, ligdeki Antalya, Göztepe, Konyaspor, Kayserispor,Kasımpaşa, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında sustu.



MAZİYİ ARATTI



Sezon başında Trabzonspor'dan gelen Hugo Rodallega, eski günlerini mumla arattı. Trabzon'da 80 maçta 35 gol atan Rodigol, Akhisar formasıyla da 54 karşılaşmada 25 gol kaydetti.



MURAWSKİ'NİN BÜYÜK MUTLULUĞU



Yukatel Denizlispor'un başarılı futbolcusu Radoslaw Pawel Murawski ve eşi Klaudia'nın, kız çocukları dünyaya geldi. Yeşilsiyahlı yönetim, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızlarına Michalina ismini veren Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik ederken, minik Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler diledi. 12 maçta banko oynayan ve 3 gol atan Murawski, bu hafta cezalı olduğu için oynamayacak.

SEBAHATTİN ALP