Başakşehir son maça bıraktı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5’inci maçında Başakşehir kendi sahasında Roma’yı konuk etti. İtalyan ekibi, Veretout, Kluivert ve Dzeko’nun golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci maçında Başakşehir kendi sahasında Roma'yı konuk etti. İtalyan ekibi, Veretout, Kluivert ve Dzeko'nun golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Başakşehir bu mağlubiyetle birlikte 7 puanla 3'üncü sıraya gerilerken, Roma ise 8 puanla ikinci sıraya yükseldi. Başakşehir, son hafta Mönchengladbach deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

MAÇ DURDU



Başakşehir - Roma karşılaşması deplasman ekibi oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin kafasına tribünden atılan yabancı bir maddenin isabet etmesinden dolayı kısa süreliğine durdu.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında oynanan Başakşehir - Roma karşılaşması kısa süreliğine durdu. 53'üncü dakikada Roma'nın kullanacağı köşe vuruşu öncesinde Pellegrini'ye atılan yabancı maddeden dolayı oyuncu kenara geldi. 55'inci dakikada ise Rumen hakem Ovidiu Hategan maçı durdurarak güvenlik anonsu istedi. Lorenzo Pellegrini, tedavi için kenara gelirken hakem karşılaşmayı 58'inci dakikada kaldığı yerden devam ettirdi.



CENGİZ ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ



Bir dönem Başakşehir forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Ünder, 71'inci dakikada Pellegrini'nin yerine oyuna girerken tribünlerden büyük alkış aldı.