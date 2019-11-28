  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Bergama hedefe kilitlendi

Bergama hedefe kilitlendi

Bergama hedefe kilitlendi
Giriş Tarihi: 28.11.2019

BAL 8. Grup’ta namağlup liderliğini sürdüren ekibi şampiyonluğa koşuyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yoluna namağlup olarak devam eden lider Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u da 2-0 yenerek yoluna yara almadan devam etti. Bergama Belediye ve kulüp onursal başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediyespor'un ortaya koyduğu performanstan çok mutlu olduklarını söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

BERGAMA İŞİNİ BİLİR

Kulüp başkanı Bilir Altay, takımlarının adım adım şampiyonluğa gittiğini belirterek, "Hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize şampiyonluk sevincini onursal başkanımız Hakan Koştu, yönetimimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inşallah yaşatacağız. Tarihi kent Bergama'da büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. Herkes şampiyonluğa kilitlendi" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama hedefe kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN