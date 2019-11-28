Bergama hedefe kilitlendi

BAL 8. Grup’ta namağlup liderliğini sürdüren İzmir ekibi şampiyonluğa koşuyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yoluna namağlup olarak devam eden lider Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u da 2-0 yenerek yoluna yara almadan devam etti. Bergama Belediye ve kulüp onursal başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediyespor'un ortaya koyduğu performanstan çok mutlu olduklarını söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.



BERGAMA İŞİNİ BİLİR



Kulüp başkanı Bilir Altay, takımlarının adım adım şampiyonluğa gittiğini belirterek, "Hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize şampiyonluk sevincini onursal başkanımız Hakan Koştu, yönetimimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inşallah yaşatacağız. Tarihi kent Bergama'da büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. Herkes şampiyonluğa kilitlendi" dedi.