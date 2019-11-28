Beşiktaş siftah yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarıyla tanıştı
28.11.2019, 20:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019,22:49
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarıyla tanıştı
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