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siftah yaptı

Beşiktaş siftah yaptı

28.11.2019, 20:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019,22:49

, Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarıyla tanıştı

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