Beşiktaş siftah yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarıyla tanıştı