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Fırtına ve Kartal’ın prestij sınavları

Fırtına ve Kartal’ın prestij sınavları
Giriş Tarihi: 28.11.2019

'nde gruptan çıkma umudu kalmayan ve prestij mücadelesi verecek. Bordo-mavililer C Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe ile 18.50'de karşılaşacak. Beşiktaş ise K Grubu'nda Slovakya temsilcisi 'yı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma umudu kalmayan Trabzonspor ve Beşiktaş prestij mücadelesi verecek. Bordo-mavililer C Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe ile 18.50'de karşılaşacak. M.Park Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı ise Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

KONUK BRATİSLAVA

Maçı beIN Sports HD 1 canlı yayınlayacak. Beşiktaş ise K Grubu'nda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

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