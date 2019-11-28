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, maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

28.11.2019, 15:41

'in 13. haftasında Cumartesi günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte, sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma olan , sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan ve sol uyluk ön bölge kasında zorlanma ile ödem olan idmanda yer almadı.

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı. İkinci bölümde duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte, sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma olan Andre Poko, sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Yusuf Talum ve sol uyluk ön bölge kasında zorlanma ile ödem olan Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.

AA

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