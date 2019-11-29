Altay’da sarı alarm

TFF 1. Lig'de son dört maçında üst üste sahadan puansız ayrılar ve zirve yarışında ağır yara alan Altay'da Pazar günü karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

TFF 1. Lig'de son dört maçında üst üste sahadan puansız ayrılar ve zirve yarışında ağır yara alan Altay'da Pazar günü karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. İzmir temsilcisinde Portekizli Paixao, orta saha Deniz Vural ve sağ kanat Kappel sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Eskişehirspor önünde sarı kart gördüğü takdirdi bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Osmanlıspor karşılaşmada forma giyemeyecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Öte yandan siyah-beyazlı yönetim Pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eskişehirspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. 1. Kategori biletleri 100 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori ve misafir takım tribün biletleri 10 TL'den satışa çıktı.

DEMİRBAKAN RAKİP OLUYOR

Altay'ın eski hocalarından Coşkun Demirbakan Pazar günü Eskişehirspor'un başında İzmir ekibine rakip olacak. Demirbakan, Altay'da görev aldığı 2010-11 sezonunda "Gökten kurbağa yağsa, bu takım Play-Off'a kalacak" ve "Barcelona düşer, Altay düşmez" gibi iddialı sözleriyle dikkat çekmiş, ancak İzmir ekibi o sezon tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşmüştü. Demirbakan'ın 2. Lig'de Amed Sportif'in başında yer aldığı 2014-15 sezonunda Altay, deplasmandaki randevudan 1-0 yenik ayrılırken, İzmir temsilcisi o sezon 3. Lig'e sürüklendi.

ANDREAS TATOS SAHALARA DÖNDÜ

Altay'ın Yunanlı orta saha oyuncusu Andreas Tatos takımla birlikte çalışmalara başladı. Kasığındaki sakatlık yüzünden geçen hafta Akhisarspor deplasmanında forma giyemeyen deneyimli futbolcunun katılımı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

12 MAÇTA 2 GOL ATTI

Oyuncu siyah-beyazlı formayla ligde görev yaptığı 12 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yaptı. Sakatlıkları devam eden ön libero Tavares ve kanat oyuncusu Kappel'in ise tedavileri sürüyor. İdman eksiği olan genç Eren ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ