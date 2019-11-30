Falcao depremi

İspanyol basını G.Saraylı yıldızın ilk yarıyı kapattığını yazarken yıldız ismin futbol hayatının bile tehlikede olduğu konuşuluyor. Aslan’ın Chelsea’den Giroud’u markaja aldığı belirtildi

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun durumu yılan hikayesine döndü. Sakatlığı sebebiyle 1 Ekim'de PSG'yle oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından beri sahalara dönemeyen yıldız oyuncuyla ilgili dün ortaya atılan iddialar camiada adeta bomba etkisi yarattı.



ALBAYRAK AÇIKLAMIŞ



İspanyol basını, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasını kaynak olarak gösterdiği haberlerde oyuncunun ilk yarıyı kapattığını belirtti. Ancak bunun da ötesinde durumun daha da ciddi olduğu konuşuluyor. Falcao'ya "kronik aşil tendinopatisi" tedavisinin uygulanmaya başlandığı ve oyuncunun ameliyat olabileceği iddiaları gündemde yer alıyor. Böylelikle operasyonla birlikte Falcao'nun iyileşme sürecinin daha da uzayacağı hatta ve hatta futbol hayatının bile risk olduğu iddiaları da ortaya atılıyor. Yine İspanyol basını Galatasaray'ın bu doğrultuda harekete geçtiği ve Chelsea ile 2020'de sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'a yönelebileceğini kaydetti.



9 MAÇTA OYNAMADI



G.Saray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve sakatlığı sebebiyle yararlanamadığı golcüsü Falcao 2 ayda 9 maç kaçırdı. Yıldız isim 1 Ekim'den bu yana Süper Lig'de G.Birliği, Sivas, Beşiktaş, Ç.Rize, Gaziantep FK ve Başakşehir sınavlarında görev alamazken Şampiyonlar Ligi'nde ise iki R.Madrid mücadelesiyle son C.Brugge karşılaşmasında yoktu.



YUTO YOLCU HENRY TAMAM



Devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşaması beklenen G.Saray'da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın oyuncunun menajerine "kulüp bul" mesajı verdiği ileri sürülürken Monaco forması giyen eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun transferinde ise ufak tefek pürüzler kaldığı öne sürüldü. Onyekuru bir aksilik olmazsa ikinci yarı G.Saray forması giyecek.