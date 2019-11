Şansımız bol olsun

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. 24 ülkenün 4 torbada yer alacağı kuralarda A Milli Takım, 3. torbada yer alacak

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. 24 ülkenün 4 torbada yer alacağı kuralarda A Milli Takım, 3. torbada yer alacak. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonunda belli olacak. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.



FİNAL MAÇI İNGİLTERE'DE



İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da final müsabakasıyla sona erecek. Şampiyonada çeyrek finaller Bakü, Münih, Roma ve S.Petersburg, yarı finaller ve final ise Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak. EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde: 1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna., 2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya. 3. TORBA: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya. 4. TORBA: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi Play-Off A, B, C ve D gruplarının birincileri.



SON DÖRT TAKIM HANGİSİ OLACAK?



Play-Off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan- Macaristan, B Grubu'nda Bosna- K.İrlanda ve Slovakya-İrlanda, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya- Kosova müsabakaları oynanacak. Mart 2020'de eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.



MERİH EN İYİ 11'DE



Çağlar Söyüncü ile millilerin defans ikilisini oluşturan Merih Demiral, grup aşamasında ortaya koyduğu başarılı oyunla UEFA tarafından en iyi 11'e seçildi. Merih'e stoperde İspanya'dan Sergio Ramos, İzlanda'dan da Ragnar Sigurdsson eşlik ediyor. Elemeler'in en iyi 11'i şu isimlerden oluştu: Kaleci: Pyatov (Ukrayna), Defans: Ramos (İspanya), Merih (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda), Orta saha: Kousoulos (KRK), Bernardo Silva (Portekiz), Wijnaldum (Hollanda), Zahavi (İsrail), Forvet: Sterling (İngiltere), Kane (İngiltere), Depay (Hollanda).