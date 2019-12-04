Nazilli’nin gizli silahı

Siyah-beyazlı takımın sigortası olan defans oyuncusu Mehmet performansıyla alkış topluyor. 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da defans oyuncusu Mehmet Ersavaş, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sezon başında Düzcespor'dan transfer edilerek yeniden siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki Mehmet Ersavaş, savunmada gösterdiği performansla forvet oyuncularına geçit vermiyor. Fiziği ve savunmadaki yerinde müdahaleleriyle öne çıkan Mehmet, her geçen gün performansını artırarak tüm kulüplerin dikkatini çekiyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Bolu ve Menemen'in yakından takip ettiği futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 gol attı.

'ŞAMPİYONLUK İSTİYOR'

Daha önce 8.5 sezon Nazilli Belediyespor forması giyen, 22 maçta görev yapıp 10 gol atan Mehmet Ersavaş, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluk hedefliyor. Nazilli'nin ligde en az gol yiyen ikinci takım olmasında büyük katkısı olan Mehmet, son maçta Halide Edip Adıvar'a 35 metreden attığı golle zaferin mimarı oldu. Mehmet, "Ben de tüm takım arkadaşlarım gibi Nazilli Belediyespor'un başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Biz iyi bir takımız. Memleketimin takımında şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ