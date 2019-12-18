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MAÇ SONUCU | 2 - 1

MAÇ SONUCU | Göztepe 2 - 1 Fatih Karagümrük

18.12.2019, 18:33 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,20:40

5'inci Tur rövanş maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan temsilcisi ikinci maçta da sahadan aynı skorla ayrıldı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Ziraat türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1'inci ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

İlk maçta deplasmanda 2-1 kazanan Göztepe, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Eren Derdiyok ile Mossoro kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün ise tek golü eski bir Galatasaraylı olan Sercan Yıldırım'dan geldi.

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