Denizlispor’da Bergdich şoku

Yukatel Denizlispor'un defans oyuncusu Zakarya Bergdich 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Kasık tendonu'nda yırtılma meydana gelen başarılı sol bek antrenmanda yer almadı. Kart cezalısı olan Mustafa Yumlu ve sakat olan Zakarya Bergdich, yarınoynanacak Alanyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığı yeni geçen ve antrenman eksikliği bulunan stoper Sapunaru'nun yedek soyunacağı, Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in Mustafa'nın yerine Sackey'e forma vermesi bekleniyor. Eski takımına karşı oynayacak olan Sackey, sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak gelmişti. Sol bekte Bergdıc'in yerine Lopes oynayacak.