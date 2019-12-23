Büyüksün Altay

TFF 1. Lig’de üst sıraları hedefleyen siyah-beyazlılar, şampiyonluk hesapları yapan rakibini 4’te Leandrinho, 21 ve 54’te golcüsü Paixao’nun attığı gollerle dize getirdi, büyük bir sevinç yaşadı

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u yenen Altay, dün de deplasmanda Erzurumspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Eksi 3 derecede oynanan maça Altay iyi başladı. 4. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten geri geldi. Leandrinho tamamladı: 0-1. 11'de Obertan'ın soldan ortasında Pote kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 21'de Hüsamettin'in ortasında Leandrinho'nun kafasında kaleye giden topu Paixao tamamladı: 1-2.



GOLCÜ PAİXAO GÜNÜNDEYDİ



28'de Cenk Ahmet'in ortasında Hamroun kafasında top direkte patladı. 39'da Paixao'nun şutu kaleciden döndü. 54'te Yılmaz'ın ara pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3. 59'da Emrah'ın sağdan ortasında oltan golü atamadı. 89'da Osman'ın ortasında Oltan kafayla topu indirdi. Scuk sert şutla topu üstten dışarıya attı. 90'da Erhan'a dirsek atan Pote ikinci sarı görerek oyun dışında kaldı. Altay karşılaşmayı 3-1 kazandı.



ALİ TANDOĞAN TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI



Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Erzurumspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Adana Demirspor ile oynanan maçta 11'de görev verdiği Oğuz Han'ı yedek kulübesine çekerken, Hüsamettin'i sahaya sürdü. Tandoğan, sakatlıktan çıkan Kappel'i yedek kulübesine alırken, Tavares'i ise kadroya dahil etmedi. Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Cenk de yoktu.



YALNIZ BIRAKMADILAR



tay'ı deplasmanda taraftarı yine yalnız bırakmadı. Tribünlerde 30'a yakın siyah-beyazlı taraftar vardı. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Ali Tandoğan, bu sezon Erzurumspor karşısında ikinci galibiyetini aldı. Altay'a gelmeden önce Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un başında olan Ali Tandoğan, eski takımının başında çıktığı maçta evinde Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.