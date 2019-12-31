Barisic liste başı

F.Bahçe sol bek transferi için Glasgow Rangers forması giyen 27 yaşındaki başarılı yıldızın durumunu yakından takip ediyor

F.Bahçe'de devrenin sona ermesiyle birlikte transferde sol bek trafiği yaşanırken, sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde takibe aldığı İskoçya'nın Glasgow Rangers takımının oyuncusu Borna Barisic'i listenin ilk sırasına çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 27 yaşındaki oyuncuyla bu hafta sonuna kadar temasa geçileceği konuşulurken oyuncuyla Avrupa'nın birçok takımının ilgilendiği öğrenildi. 2018 yılında Osijek oyuncuyu 2.45 milyon Euro bonservis ücretiyle Glasgow Rangers'a vermiş başarılı sol bek burada sergilediği futbolla dikkat çekmişti. Hırvat oyuncu, bu sezon G.Rangers formasıyla 26 maçta 2 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi. Kanarya'nın aradığı tipte bir oyuncu olan Barisic'in kulübü ile olan sözleşmesi 2022'nin Mayıs sonunda bitiyor.

13 MAÇTA 1 GOL ATTI

13 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan futbolcu bu süreçte 1 kez gol sevinci yaşadı. Kanarya'nın sol bek için Milan'dan Ricardo Rodriguez ile de temaslarını sürdüğü gelen haberler arasında.