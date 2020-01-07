İngiltere Lig Kupası'nda dev maç! Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United ve Manchester City karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devinin maçını bekleyen futbolseverler Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte Manchester United-Manchester City maçı ile ilgili detaylar...