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'nda dev maç! Manchester United- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda dev maç! Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07.01.2020, 10:20

yarı final ilk maçında ve karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devinin maçını bekleyen futbolseverler Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte Manchester United-Manchester City maçı ile ilgili detaylar...

İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Manchester United ve Manchester City karşı karşıya geliyor. İngiltere'deki kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında 06 Ocak 2020 Salı oynanacak olan Manchester United-Manchester City maçının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan Manchester United-Manchester City maçı saat 23:30'da başlayacak.

Manchester United ve Manchester City arasındaki kritik mücadele Old Trafford Stadyum'unda oynanacak. Mücadeleyi hakem Lee Mason yönetecek.

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