Manisa zor virajda

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan lider Manisa Futbol, deplasmanda Z.Kömür’le kapışacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk müsabakasında bugün orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor'a misafir olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi görev yapacak. Ligin ikinci yarısına yaptığı takviyelerle başlayacak Manisa ekibi, kritik deplasmanda 3 puan peşinde koşacak. Teknik direktör İsmail Ertekin, ikinci yarının çok zorlu geçeceğini belirterek, "Zonguldakspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışında her maç bizim için final niteliği taşıyor" dedi.

İSMAİL ERTEKİN ÇOK İDDİALI

DEVRE arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden İsmail Ertekin şöyle devam etti: "Bunu Zonguldak Kömürspor ile oynayacağımız maçta inşallah taçlandıracağız. Üç puan bizim olacak."



MANİSA FK'NIN GÖZDESİ BATUHAN

MANİSA FK'nın U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki sol bek Batuhan Kahraman, transferin gözdesi oldu. Genç futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Denizlispor'un yanı sıra 2. Lig'de mücadele eden Samsunspor talip oldu. Manisa FK U17 takımında ilk yarıda 11 maçta oynayan genç oyuncu, 5 gol attı, 6 asist yaptı. Batuhan'ın son 1 sezondur scout ekipleri tarafından izlendiği öğrenildi.



MANİSA'DAN ZONGULDAK'A ÇIKARMA

MANİSA Futbol Kulübü'nü taraftarı deplasmanda yalnız bırakmaya-

cak. Siyah-beyazlılar, kış şartlarına rağmen Zonguldak'a çıkarma yaparak takımlarına Zonguldak Kömürspor karşısında destek verecek.